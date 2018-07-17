شاهد مسلسل "خالتي قماشة" على طريقة "عائلة سيمبسون"

فاجأ شاب كويتي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتحويل مشهد من المسلسل الكويتي الشهير #خالتي_قماشة إلى عمل كرتوني استوحى فيه وجوه الشخصيات من مسلسل #عائلة_سيمبسون الأميركي.

الشاب بدر نظر (30 عاماً) أكد في حديثه لـ"العربية.نت" أنه لم يتوقع أن تصل ردود الأفعال والإعجاب بما قدمه إلى هذه الدرجة، وقال: "انتهيت من العمل ونشرته فكانت ردة الفعل التي لم أتوقعها، وأنا سعيد بذلك بلا شك".

وعن فكرة دمج عملين لهما قالب مختلف ويحظيان بشهرة واسعة في عمل واحد، علّق بدر موضحاً أن "مسلسل "خالتي قماشة" من المسلسلات التي لها تاريخ وتأثير في الدراما الخليجية، وقبل تنفيذ العمل عملت عصف ذهني وأتاني الإلهام فقلت: يلا خلنا نسويها".

كما أوضح بدر أنه نفذ مقاطع العمل على فترات مجزأة وطويلة نسبياً ومن ثم قام بدمجها في فيديو واحد.

وذكر الشاب أن قصته هذه "الهواية"، كما يصفها، بدأت في مطلع العشرينات من عمره، أي قبل نحو 10 أعوام، عندما وقع في يديه كتاب عن تعليم الرسوم المتحركة اشتراه له أخوه، مضيفاً: "هذا الكتاب أشعل فيني الرغبة والحماس، وبدأت أتعلم شيئاً فشيئاً قوانين الأنيميشن والحركة الخاصة بها، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا أرفع وتيرة التعليم على برامج الرسوم المتحركة، كما أنني أعطي دورات للهواة في هذا المجال".

وكشف بدر أن الشغف بالفنون لازمه منذ الصغر واستمر معه إلى الآن، مؤكداً وجود علاقة بين الرسم والأنيميشن وتخصصه الدراسي والعملي حيث يعمل رئيساً لقسم التربية الفنية في المرحلة المتوسطة.

ولم يخفِ بدر رغبته في عمل مسلسل خليجي متكامل متى ما وجد الدعم وفريق الإنتاج الذي يساعده بذلك، وقال: "تشجيع الناس لي جعل الفكرة تدور في رأسي، وأنا مستعد لعقد دورة للشباب للوصول إلى المرحلة الاحترافية وبناء فريق يستطيع أن يعمل معي على مسلسل متكامل، ولا مانع أن نساعد بعضنا بعضاً للوصول إلى ما نصبو إليه".

وأشار بدر إلى أنه سيستمر في بث مقاطع "كارتونية" مستوحاة من أعمال خليجية شهيرة على حسابه في انستغرام، وذلك من باب "الوناسة" على حد قوله، ولربط الجيل الجديد بمسلسلات لا تنسى من ذاكرة المشاهد في المنطقة.

وشدد في نهاية حديثه على أنه لن يقدم على نقل عمل كامل من الدراما إلى الأنيميشن دون الحصول على تصاريح وحقوق تفيد بذلك "كون المسألة هنا قد تأخذ طابعاً تجارياً".

يذكر أن مسلسل "خالتي قماشة" الذي أنتج عام 1983 يعتبر من أشهر المسلسلات على الشاشة الخليجية في الثمانينات وهو من بطولة ومشاركة: غانم الصالح، حياة الفهد، سعاد عبدالله، خالد النفيسي، علي المفيدي، مريم الغضبان، مريم الصالح، خليل إسماعيل، إستقلال أحمد، عبدالرحمن العقل ورجاء محمد، ومن كتابة طارق عثمان وإخراج حمدي فريد.