شاهد..  شمس الجزائر تقلي البيض!

لم يعد سكان محافظات الجنوب الجزائري بحاجة هذه الأيام إلى فرن الطبخ، فحرارة الشمس الحارقة باتت كافية لإعداد الوجبات الخفيفة دون اللجوء إلى الطريقة الطبيعية وإشعال النار.

هذا ما وثقته مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وصوّرت مشاهد عجيبة وتجارب ناجحة لجزائريين يقومون بقلي البيض على حرارة الشمس، وتحويله إلى وجبة شهيّة وساخنة في دقائق.

ونشر بعض العاملين في الحقول البترولية جنوب الجزائر، مقاطع فيديو وهم يقلون البيض فوق الرمال الساخنة وتحت أشعة الشمس الحارقة التي تجاوزت 50 درجة مئوية في هذه الفترة.

وفي أحد المقاطع، وضع أحد العمال في مركز لإنتاج النفط بمنطقة حاسي فريد الموجودة بقلب الصحراء الجزائرية، المقلاة على الأرض وفي الهواء الطلق، قبل أن يكسر البيض بداخلها ويضيف إليها الملح، لتتحول في ثواني إلى وجبة صالحة للأكل.

وجاءت هذه المقاطع المصوّرة، تعبيراً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها محافظات الجنوب في الجزائر، وكذلك للفت انتباه السلطات إلى الظروف القاسية والصعبة التي تعيشها هذه المناطق والعاملين فيها.