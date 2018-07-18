هكذا فاجأ ماجد المصري تامر حسني بأغنيته الجديدة

بعد التحدي الذي أعلن عنه الفنان #تامر_حسني لجمهوره في مواقع التواصل، والذي طالب فيه تامر الجمهور بتصوير مقاطع #فيديو وهم يرددون أغنيته الجديدة، على أن يقوم هو بنشر تلك المقاطع عبر صفحته الرسمية، مؤكدا أن #الفيديو الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة ستكون هناك مفاجأة كبيرة بانتظاره.

إلا أن تامر تفاجأ بمشاركة الفنان ماجد المصري بمقطع فيديو وهو يغني أغنية تامر "عيش بشوقك"، ويوجه التهنئة لصديقه على ألبومه الجديد.

وأيضا، شاركت الفنانة أمينة خليل في غناء الأغنية من خلال مقطع فيديو مصور نشره حسني.

وعلق تامر على مشاركة زملائه قائلا: "صوتك حلو يا أمينة ولازم تستغلي الموضوع ده"، فيما مازح ماجد المصري قائلا "يا ماجد صوتك .. صوتك أأأ أصيل وأرجوك متستغلش قصدي استغل الموضوع ده ونعمل أغنية مع بعض".