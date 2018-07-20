شاهد.. أردني يقفز من شرفة البرلمان ورئيس الوزراء يتدخل

احتج مواطن أردني، الخميس، في قاعة مجلس النواب الأردني (البرلمان)، محاولاً القفز من شرفة البرلمان وذلك تزامناً مع جلسة منح الثقة لحكومة عمر الرزاز الجديدة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر رجلاً يحاول القفز من شرفة البرلمان وسط تدخل من أفراد الأمن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المواطن كان يريد التحدث مع الرزاز، حيث قال بصوت مرتفع إنه يطلب لقاء رئيس الوزراء فما كان من الرزاز إلا ترك منصة الحديث والتوجه نحوه للحديث معه والخروج به خارج البرلمان.

وتمكّن رجال الأمن في المجلس من إنزاله بعد أن حضر إليه رئيس الوزراء شخصياً للاستماع إلى مشكلته بسبب البطالة.

وحصل الرزاز الذي كلّف بتشكيل الحكومة على وقع احتجاجات شعبية ضد قرارات اقتصادية في يونيو/حزيران الماضي، على 79 صوتا بالثقة، مقابل حجب 42 نائبا، فيما أعلن نائبان اثنان امتناعهما عن التصويت وغاب 6 نواب عن الجلسة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رسميا.