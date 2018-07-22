شاهد.. دينا الشربيني ترقص "كيكي" وعمرو دياب يغني

جدل كبير أثارته الفنانة المصرية دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركتها في التحدي العالمي المعروف باسم "تحدي كيكي" والذي أطلقه المغني العالمي دريك.

وذلك بعدما نشرت دينا الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" تظهر فيه وهي تشارك بالتحدي، ولكن على أنغام أغنية "شوقنا" للفنان عمرو دياب.

حيث غادرت السيارة لتقوم بأداء بعض الرقصات على أنغام أغنية الهضبة أثناء سير السيارة إلى جوارها قبل أن تعود إليها مرة أخرى، وذكرت أن زميلتها ياسمين رئيس هي من قامت بتصوير الفيديو.

وبعد نشر دينا الشربيني لمقطع الفيديو، تسابق الجمهور في التعليق عليه وتداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وربطوا بين اختيارها لأغنية خاصة بعمرو دياب وما قيل بأن هناك علاقة عاطفية تجمع بين الثنائي.