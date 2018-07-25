حكاية صورة نشرها محمد صلاح على حسابه بمواقع التواصل

قام محمد صلاح، اللاعب المصري الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بتغيير صورة حسابه على"إنستغرام"، عقب ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم.

الصورة الجديدة كانت للاعب وهو في بدايات انضمامه لنادي المقاولون العرب الذي كان يلعب فيه بمصر، قبل خروجه لرحلته الاحترافية، وهو ما جعل المغردين يشيدون باللاعب ووفائه لناديه القديم.

قصة محمد صلاح مع المقاولون العرب بدأت قبل 15عاما، حيث التقطت عيون مدرب كرة بالنادي وهو الكابتن ريعو اللاعب وموهبته، وقرر على الفور ضمه لنادي المقاولون.

ويقول حمدي نوح، لاعب منتخب مصر الدولي السابق ومدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون لـ"العربية.نت"، إن محمد صلاح كان يلعب كهاوٍ في صفوف نادي عثماسون، التابع لشركة المقاولون العرب بطنطا، وانضم لقطاع الناشئين بالنادي وعمره 11 عاما، وكان مركزه هو الظهير الأيسر لإجادته اللعب بقدمه اليسرى.

ويضيف أنه نجح في إقناع صلاح بتحويل حياته من طريقة الهواة للاحتراف الكامل، كما قام بتغيير طريقة لعبه، وهو ما نفذه بالفعل وساعده في أن يصبح هداف الفريق تحت 15 عاما لمدة موسمين متتاليين، قبل أن ينتقل لفريق تحت 18 سنة بقيادة الكابتن سعيد الشيشيني.

ويقول سعيد الشيشيني مدرب صلاح، إن صلاح كان ينفذ تعليمات مدربيه بدقة، وكان يتمتع بتركيز عال، وكان دائما ما يقول له إنه سيصبح أفضل لاعب في مصر.

ويضيف لـ"العربية.نت" أنه خلال عام من تصعيده لفريق تحت 18 سنة انضم صلاح للفريق الأول تحت قيادة الكابتن محمد رضوان، ولفت الأنظار إليه بسرعة، وخلال شهور انضم لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن هاني رمزي.

ولد محمد صلاح حامد غالي طه في 15 يونيو عام 1992 في قرية "نجريج" التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بشمال مصر، وفضل الانضمام لمعهد اللاسلكي بعد تخرجه من المدرسة الفنية الصناعية ببسيون.

انضم اللاعب إلى نادي "المقاولون العرب"، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ولعب لموسمين بالنادي، ثم اتجه للاحتراف الخارجي في أوروبا، وانضم خلال مسيرته إلى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، مثل بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

حصل محمد صلاح على جائزة "أفضل لاعب عربي" في جائزة "غلوب سوكر" لعام 2016، وأفضل لاعب صاعد في إفريقيا 2012، وتم اختياره ضمن "فريق العام" في إفريقيا في العام 2016، وحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام 2017، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الحالي.

أما نادي المقاولون العرب الذي كان يلعب فيه صلاح، فقد تم إنشاؤه في العام 1973 من جانب شركة المقاولون العرب التي أسسها عثمان أحمد عثمان، رجل الأعمال السابق وصهر الرئيس الراحل أنور السادات.

ويمتلك النادي مباني رياضية ضخمة على مساحة 70 فدانا، وإستاد يسمى عثمان أحمد عثمان بمنطقة الجبل الأخضر شرق القاهرة.

فاز النادي ببطولة الدوري في مصر موسم 83، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عامي 1983، 1996، كما فاز بكأس مصر أعوام 1990 و1995و2004، وكأس السوبر المصري 2004.