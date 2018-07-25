هكذا صورت "ملكة سناب شات" صديقها يحتضر مضرجاً بدمائه

اعتبرت هيئة محلفين بمحكمة بريطانية أن فاطمة خان الملقبة بـ"#ملكة_سناب_شات "، ضالعة بحادث مقتل صديقها الذي نشرت مقطع فيديو له مضرجا بدمائه.

وارتأت الهيئة (بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد) أن فاطمة (21 عاما) مذنبة بتهمة القتل غير المتعمد.

وكانت فاطمة قد نشرت مقطع فيديو في ديسمبر 2016، لصديقها خالد صافي (18 عاما) وهو يحتضر، على سناب شات مرفقا برسالة قالت فيها بلهجة تحذيرية "إن هذا ما يحصل لمن يعبث معي".

وقد تبين في جلسة الاستماع أن فاطمة رتبت مع عشيقها السابق رازا خان، لقتل صافي الذي اتضح فيما بعد أنه تلقى عدة طعنات بالسكين وضعت حدا لحياته.

وأظهرت كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، فاطمة تصور مشهد الهجوم بأعصاب هادئة فيما كانت تتحدث على هاتف آخر مع شريكها في الجريمة والذي كان يلوذ بالفرار.

وكما هو معروف فجميع مقاطع فيديو سناب شات، تحذف تلقائيا بعد 24 ساعة، لكن إحدى متابعات فاطمة على سناب شات، سجلت مقطع الفيديو، واستخدم عقب سنتين كدليل رئيسي في محاكمتها.

ونفت فاطمة تهمة التخطيط لقتل صديقها، وقالت إنها "شعرت بالخزي" لنشرها مقطع الفيديو لمقتله.

وصرحت المدعية العامة كيت بيكس، أن فاطمة ذهبت صحبة صديقها صافي إلى مقهى كوستا بالقرب من عملها في منطقة نورث أكتون، غرب لندن.

وأردفت "بعد ذلك وصل رازاخان إلى حيث كانا جالسين حاملاً سكينا كبيرا، وأخرج صافي مفكا كان بحوزته، على ما يبدو، ثم اشتبكا لمدة 15 ثانية، حسب ما أظهرت كاميرات المراقبة".

كما أوضحت أن صافي مات متأثرا بجراحه، فيما أصيب خان بطعنات لكنه فر هاربا من موقع الجريمة، ومازال مكانه مجهولا.

ومن المقرر أن يصدر حكم نهائي على فاطمة خان في 30 يوليو الجاري.