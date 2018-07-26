فيديو لمصري خمسيني يداعب الكرة برأسه بطريقة عجيبة

تداول رواد مواقع التواصل في #مصر فيديو لرجل في العقد الخامس من العمر يستعرض مهاراته الكروية في الشارع ويداعب الكرة برأسه بطريقة عجيبة.

ويظهر في الفيديو الرجل #الخمسيني يقف في وسط الطريق، ويستعرض الكرة برأسه بمهارة يحسد عليها، وقام المتابعون بمحاولة تسجيل وإحصاء عدد مرات ضربه للكرة وفشلوا في حصرها.

وكشف الفيديو أن الرجل ظل يداعب الكرة لفترة استمرت أكثر من 4 دقائق، ولم تسقط منه على الأرض فيما قال أحد المعلقين إنه نجح في حصر ضرباته للكرة وبلغت 468 ضربة خلال الفيديو.

وقال المتابعون إن الرجل يتجاوز الخمسين من عمره ويعمل بائعا للسكاكين في منطقة الظاهر بوسط #القاهرة، وفور مروره يوميا متجها لعمله وبمجرد أن يشاهد أطفالا يلعبون بالكرة يلتقطها منهم ويستعرض مهارته أمامهم.