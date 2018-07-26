لماذا غضب جمهور أبها من الفنانة وعد في حفلتها الأخيرة؟

هاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة وعد بعد انتشار فيديو لها وهي تمازح الجمهور الذي حضر حفلها الأخير في مدينة أبها، حيث قالت: "إذا في باتمان بينط علينا قولوا لنا"، وذلك في إشارة منها إلى الفتاة التي اقتحمت المسرح، وعانقت الفنان ماجد المهندس خلال حفله الأخير في الطائف.

ولم تحظ مزحة "وعد" بالقبول عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموها، وعلقوا على أنها ليست بمثل حجم نجومية المهندس لكي يحصل معها ما حصل معه، ووصف مزاحها بـ "غير المبرر وغير الجيد"، وآخرون قالوا: "البنت تخطت حدودها بفعلتها على مسرح ماجد المهندس، ولا يوجد مبرر لتكرار هذه الحركات".

يذكر أن وعد قد أحيت حفلاً مخصصاً للنساء على مسرح المفتاحة في مدينة "أبها"، وشاركت في إحيائه الفنانة هند البحرينية.