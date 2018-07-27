شاهد رقصة "كيكي" لفتاة تونسية تنتهي بنتيجة غير متوقعة

أرادت فتاة تونسية أن تخوض "تحدي كيكي"، لكن مشاركتها في تقليد هذه الرقصة الشهيرة كلّفها الكثير وانتهت بحادثة غير متوقعة، حيث تمّت سرقة حقيبتها عندما كانت ترقص بكل حماسة.

ووفقاً لما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويره من إحدى البنايات، تركت الفتاة سيارتها تسير بوتيرة بطيئة بشارع عام ونزلت منها وبدأت في الرقص بجانبها، في حين بدا أن آخر في السيارة يقوم بتصويرها، إلا أن حقيبتها سقطت منها على الأرض، ليختطفها لصّان على دراجة نارية فور سقوطها منها.

ورغم محاولتها اللحاق بهما، إلا أنهما تمكنا من الهروب ومعهما هديّة "رقصة كيكي" الثمينة.