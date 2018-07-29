شاهد.. حاكم دبي ينشر صورة نادرة لولي عهد أبوظبي

نشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، صورة نادرة لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما كان طالباً وهو يكتب على "السبورة" اللوح المدرسي "العدل أساس الملك".

وعلق حاكم دبي على الصورة المنشورة على موقع تويتر: "العدل أساس الملك.. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالباً.. قامت الحضارات على العدل.. وقامت دولة الإمارات على العدل.. ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الإمارات.. ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد.. يجري في دمه.. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله".