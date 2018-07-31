بعد كيكي.. جنون "تحدي زووم" يجتاح التواصل العالمية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العالمية تحدٍ جديد بعد تحدي كيكي الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة حيث يتداول الشباب فيديوهات جديدة تحت اسم "تحدي زووم" حيث يمسك الشخص بالهواء وكأنه يقود سيارة بعد أن يربط حزام الأمان ويؤدي رقصة على أنغام الموسيقى، ثم يضغط على دواسة البنزين لينطلق بسيارته الوهمية إلى الأمام أو الخلف، وفي هذه اللحظة يسحبه شخص آخر يكون خارج إطار التصوير ليظهر وكأنه يتحرك بالفعل بسيارته الوهمية.

وانتشرت فيديوهات طريفة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي لـ" تحدي زووم" التي تظهر شبابا يتحركون للأمام مع مؤثر صوتي وكأنه وقع حادث، وهناك شخص لا يظهر في الكادر يقوم بسحبهم للخروج من أمام الكاميرا.

الفيديوهات الطريفة للتحدي الجديد جعلته يلقى رواجاً كبيراً وينتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين بدأوا في مشاركة أصدقائهم مقاطع الفيديو الخاصة بهم في التحدي.