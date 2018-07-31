شاهد سائق شاحنة يتعمد تبليل المارة.. ويوتيوب يكشفه

طُرد سائق شاحنة كندي من عمله بعدما تعمّد تبليل المارة بالمياه في أحد شوارع أوتاوا، بعد انتشار شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنها لن تقوم بأي ملاحقات في هذه القضية.

وقد صوّر السائق وهو يتعمد الانحراف إلى برك مياه في عاصمة كندا بعد أسبوع ممطر جداً مبللاً ثلاثة من المارة من الرأس إلى أخمص القدمين. وشوهد الشريط أكثر من 900 ألف مرة عبر "يوتيوب" منذ الاثنين.

واعتذرت شركة "بلاك اند ماكدونالد" الناشطة في مجال البناء التي يعمل فيها السائق على صفحتها على "فيسبوك"، معتبرةً أن تصرفه "غير مقبولة".

وأضافت "نريد أن نؤكد للرأي العام أن السلامة هي أولويتنا الأولى. هذا حادث منفرد ولم يعد الشخص يعمل لدينا".