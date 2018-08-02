عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

بعد إثارتها الجدل.. ابنة عمرو دياب توضح حقيقة "الزجاجة"

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

أثارت جنى، ابنة النجم المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً عبر صفحتها على "إنستغرام"، من خلال فيديو نشرته أثناء تواجدها في جزيرة ميكونوس في اليونان لقضاء إجازتها هناك.

وظهرت في الفيديو وهي تغني أغنية wouldn't change a thing للمطربة العالمية، ديمي لوفاتو، وتمسك في يدها قارورة ماء، وكتبت معلقة على الفيديو: "عودة إلى أيام ديزني".

Throwback to when Disney was worth watching...

A post shared by JUJU (@janadiab_) on

ولاقى صوتها إعجاب الآلاف من جمهورها، ولكن ما أثار الجدل وجود زجاجتين من الكحوليات ظهرتا خلفها على طاولة، كما كانت تحمل في يدها زجاجة وهي تغني، ما حدا بالجمهور للاعتقاد بأنها تشرب الكحوليات، ولكنها نفت ذلك في تعليقاتها، مؤكدة أن ما تحمله هو زجاجة ماء، وأن المشروب الكحولي الموجود في غرفتها من الفندق، مؤكدة أنها لم تمسه ولم تشربه.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر