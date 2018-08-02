بعد إثارتها الجدل.. ابنة عمرو دياب توضح حقيقة "الزجاجة"

أثارت جنى، ابنة النجم المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً عبر صفحتها على "إنستغرام"، من خلال فيديو نشرته أثناء تواجدها في جزيرة ميكونوس في اليونان لقضاء إجازتها هناك.

وظهرت في الفيديو وهي تغني أغنية wouldn't change a thing للمطربة العالمية، ديمي لوفاتو، وتمسك في يدها قارورة ماء، وكتبت معلقة على الفيديو: "عودة إلى أيام ديزني".

Throwback to when Disney was worth watching... A post shared by JUJU (@janadiab_) on Jul 31, 2018 at 8:44am PDT

ولاقى صوتها إعجاب الآلاف من جمهورها، ولكن ما أثار الجدل وجود زجاجتين من الكحوليات ظهرتا خلفها على طاولة، كما كانت تحمل في يدها زجاجة وهي تغني، ما حدا بالجمهور للاعتقاد بأنها تشرب الكحوليات، ولكنها نفت ذلك في تعليقاتها، مؤكدة أن ما تحمله هو زجاجة ماء، وأن المشروب الكحولي الموجود في غرفتها من الفندق، مؤكدة أنها لم تمسه ولم تشربه.