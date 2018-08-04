شاهد بماذا تدعو هذه الأم من الصم في صلاتها بلغة الإشارة

سيدة سعودية من فئة "الصم"، جسدت معاني الأمومة وحب الأبناء، في مشهد مختلف ومؤثر، وثقه ابنها الشاب "عبد الله الكندري" عبر مقطع فيديو، راج بشكل واسع عبر وسائل التواصل المتعددة، وهو يصور لحظة دخوله على والدته، ليجدها واقفة تصلي على سجادتها ومرتدية جلبابها، وهي تدعو الله لأولادها بلغة الإشارة.

"يا رب عيالي يخلصون الجامعة، ويشتغلون بمكان طيب، وأن ترزقهم الذرية الصالحة"، هكذا كانت ترجمة لغة إشارتها التي تمازجت بين كفيّ الدعاء والابتهال، وإشارتها بلغة الصم.

ابنها الكندري تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "قمت بتوثيق مشهد والدتي، بهدف إيصال رسالة، أن الأصم والأبكم لديه طريقه في الدعاء والابتهال إلى الله، بمشاعر تفوح بالروحانية وقدرة الخالق على فهم الإنسان مهما تعددت لغاته".

وأضاف: "والدتي لم تعلم أني كنت أقوم بتصويرها، ولكنها عظة وعبرة للناس لكي يعلموا أن الله قريب يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه لا توجد أي معوقات أو حواجز يمكن أن تمنع الإنسان من أن يلهج بالدعاء لربه".

وأبان الكندري، أن أخوته الأربعة جميعهم أصحاء، ويتحدثون لغة الإشارة للتواصل مع والدتهم، وقال: "والدتي تعبت وربت، وكانت تصرف علينا ما تصرفه على نفسها، وعملت ما في وسعها لتعليمنا"، وختم حديثه بالدعاء لوالدته بطول العمر، وأن يرزقه وإخوته برها.