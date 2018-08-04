شاهد.. سيارة الإسعاف بحاجة إلى "إسعاف"!

قد يتعرض رجال الإسعاف أنفسهم إلى بعض الحوادث الطارئة، ما يستدعي التدخل من زملائهم في الإسعاف، مثلما حدث مؤخراً في أحد الشوارع الروسية، حيث أدى حادث سير إلى انقلاب سيارة الإسعاف.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع صحيفة "ديلي ميل"، السبت، والذي التقطته كاميرا مثبتة بسيارة كانت تمر بالقرب من الحادث الذي شهده أحد الشوارع الروسية بعد منتصف الليل، حيث كانت سيارة الإسعاف تسير بسرعة كبيرة، وأثناء انحرافها انقلبت ودارت على جنبها.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان هناك مريض كانت السيارة تنقله إلى المستشفى وقت وقوع الحادث، إلا أنه من المؤكد أن من تواجدوا في السيارة باتوا بحاجة إلى الإسعاف، لذا هرع المارة إلى السيارة لإنقاذ من بداخلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعود الحادث إلى عام 2016، إلا أنه يبدو أن صاحب السيارة التي التقطت الفيديو قرر أن ينشره مؤخراً.