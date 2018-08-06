بالفيديو.. لحظة هروب مصلين أثناء زلزال هز إندونيسيا

رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، لحظة وقوع زلزال قوي هز البلاد في 29 يوليو الماضي، حيث يظهر هروب المصلين.

ويظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصلين وهم يركضون هربا خارج المسجد فيما تهاوت أجزاء من سقف المسجد.

هذا وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية الأحد، إلى 91 وأصيب ما لا يقل عن 209 أشخاص.

وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وكان مركزه على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا أن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد "تسونامي".