الأخلاق أولا.. بنك إيطالي يقاطع فيسبوك

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك "أوني كريديت"، الثلاثاء، أن البنك الإيطالي توقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك في حملات الإعلان والتسويق، وأنه لن يعود إلى ذلك حتى تُحسن الشركة الأميركية العملاقة معاييرها الأخلاقية.

وقال جان بيير موستييه خلال مؤتمر بالهاتف مع المحللين: "لا تعمل فيسبوك بطريقة أخلاقية. لن نستخدمهم حتى يتحلوا بالسلوك الأخلاقي الصحيح".

ورد موستييه بالإيجاب على سؤال عما إذا كان القرار يرتبط بفضيحة شركة "كامبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، والتي جمدت نشاطها في لندن عقب الأزمة.



وذكر أن فيسبوك قدمت ضمانات بأنها لن تستخدم بيانات المستخدمين، لكنها فعلت ذلك في نهاية المطاف.

وتواجه فيسبوك تدقيقا مكثفا في نزاع يتعلق بانتهاك البيانات يشمل كامبرج أناليتيكا، التي حصلت على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير مشروعة. وأثارت الفضيحة عدة تحقيقات رسمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكشف بنك "أوني كريديت" أن قرار التوقف عن استخدام فيسبوك في أنشطته اتُخذ في نهاية مارس/ آذار.