رغم رحيلهما.. نزار قباني ودرويش الأكثر متابعة على تويتر

تعتبر الأديبة والكاتبة الجزائرية #أحلام_مستغانمي أكثر الكتاب العرب متابعة على #وسائل_التواصل الاجتماعي، حيث لها 12 مليون متابع على صفحتها في #فيسبوك، و1.2 مليون متابع على #تويتر.

وتتميز مستغانمي بلغتها الشاعرية ذات الروح الرومانسية التي تلائم مشاعر الجيل الشاب بوجه خاص، الأمر الذي أكسبها هذه الشعبية الكبيرة.

وهي من مواليد 1953، تبلغ من العمر 65 عامًا، كان والدها محمد الشريف من نشطاء الثورة الجزائرية، ودخل السجون الفرنسية بسبب مشاركته في مظاهرات 8 مايو 1945.

وعاشت لفترة في #فرنسا حيث درست هناك، وتزوجت من صحافي لبناني، وتقيم اليوم في بيروت.

بين مستغانمي ونزار قباني

يقارن الكثيرون بين نصوصها وكلمات الشاعر السوري الراحل #نزار_قباني، وذلك من حيث النمط العام وروح الرومانسية وتلبية المشاعر الإنسانية الجياشة.

وقد سبق لنزار أن مدح أعمالها الأدبية، ووصف رواياتها بأنها "دوخته"، وقال حينها: "نادراً ما أدوخ أمام رواية من الروايات، إلا أن نصوص أحلام تشبهني حد التطابق والجنون".

ويرى نزار قباني أن روايتها "ذاكرة الجسد" مفعمة بالشاعرية، وفيها من روح الشعر الكثير، وأنها قصيدة مكتوبة على البحور، بحر الحب والجنس والأيديولوجيا.

وبينما كانت الروح الشعرية تسيطر على نصوص مستغانمي لاسيما أنها كتبت الشعر قبل أن تكتب الرواية، إلا أن هذه الأعمال تعالج موضوعات سياسية واجتماعية مستوحاة من التاريخ الجزائري بوجه خاص.

وقد حصلت أحلام على جائزة نجيب محفوظ في عام 1998 عن روايتها "ذاكرة الجسد"، وهي العمل الأول لها ضمن ثلاثية تشمل عملين آخرين هما "عابر سرير"، "فوضى الحواس"، ومن آخر أعمالها "الأسود يليق بك".

وفي مقابل جمهور مستغانمي الكبير، فإن ثمة كتابًا عرباً يعارضونها ويرون أن نصوصها ليست بتلك القوة والعمق، وأنها تعتمد على تلبية الشغف الجمعي لدى جمهور الشباب العربي بوجه خاص.

وكانت اليونسكو قد اختارتها لتصبح "فنانة من أجل السلام" لمدة عامين، باعتبارها إحدى الكاتبات العربيات الأكثر تأثيرًا، ومؤلفاتها تصنف بين الأعمال الأكثر رواجًا في العالم.

أدباء متابعون

نجد أن الأديبة والكاتبة السورية #غادة_السمان تأتي في المرتبة الثانية من حيث الكاتبات العربيات المتابعات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لها 1.4 مليون متابع على فيسبوك، وفي تويتر 1.1 مليون متابع.

إلا أن الأديب العربي الذي تعتبر صفحته على #تويتر الأكثر متابعة برغم أنه قد رحل عن عالمنا، فهو الشاعر السوري نزار قباني، الذي يعتبر قرين مستغانمي في الأسلوب الأدبي، حيث هناك 3.45 مليون متابع له على تويتر.

كذلك من أكثر الكتاب العرب متابعة رغم أنه قد رحل عن عالمنا، وصفحته على تويتر تعتبر من الصفحات الرائجة، هو الشاعر الفلسطيني #محمود_درويش الذي يتابعه 1.24 مليون على تويتر.