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شاهد كيف رحبت جماهير الهلال السعودي بـ"عموري"

المصدر: العربية.نت
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استقبلت حشود جماهير الهلال السعودي الموهوب الإماراتي عمر عبدالرحمن، الملقب بـ "#عموري"، المنتقل حديثاً إلى صفوف الهلال.

ووصل عموري إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأربعاء، وسط ترحيب مزدحم من جماهير الهلال.

وانتشرت أخبار انتقال عموري إلى قطبي الرياض #الهلال و #النصر، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد أن دخل الأول بعرض قبل أن يقوم الثاني بتقديم عرض رسمي، إلا أن تصريح رئيس أزرق العاصمة، #سامي_الجابر، الاثنين، بأن اللاعب الإماراتي يرغب بارتداء القميص الأزرق، حسمت الجدل الواسع حول وجهة عموري المقبلة.

كلمات دالّة

#النصر, #جماهير, #عموري, #الهلال, #سامي الجابر, #الهلال السعودي

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