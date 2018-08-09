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شاهد أسطورة البرازيل روبرتو كارلوس على "مقهى شعبي" بمصر

المصدر: العربية.نت
صورة من الفيديو
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نشر نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، الأربعاء، مقطع فيديو يظهره بصحبة الأسطورة البرازيلية، روبرتو كارلوس، على قهوة في منطقة الهرم بمصر.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "وأنا بتفرج مع روبرتو كارلوس على ماتش في الدوري المصري على قهوة بلدي".

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر متداولوه أن مقطع الفيديو تم التقاطه على أحد المقاهي الشعبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

كلمات دالّة

#أحمد حسام ميدو, #روبرتو كارلوس

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