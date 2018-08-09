شاهد أول صور لحلا شيحة بعد خلع الحجاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أول صور تظهر بها الفنانة حلا شيحة بعد خلعها الحجاب، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية صوراً للفنانة حلا مع محرر الجريدة.

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بخبر قرار الفنانة المعتزلة التراجع عن ارتدائها الحجاب الذي اتخذته قبل 12 عاماً، والعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وبعد انتشار التقارير الخاصة بقرار حلا شيحة، تواصلت "العربية.نت" مع شقيقتها الفنانة هنا شيحة التي أكدت أن حلا قررت بالفعل العودة إلى التمثيل، إلا أن هنا أوضحت أنها لا تملك أية تفاصيل حول ذلك الأمر في الوقت الحالي.

وأشارت هنا إلى كون شقيقتها لن تتحدث في الوقت الحالي، ولكنها ستختار الوقت المناسب من أجل الرد على الجميع وتوضيح التفاصيل الخاصة بعودتها.

وفيما يخص الصورة المتداولة لشقيقتها دون حجاب، أكدت هنا صحة الصورة وأن شقيقتها بالفعل قررت خلع الحجاب.

كما انتشرت صورة أخرى لحلا مع طبيب الأسنان الذي قال إنها كانت زارته بالعيادة أول أمس الثلاثاء.