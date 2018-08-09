هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها بعد خلع الحجاب

ردة فعل واسعة أحدثها قرار الفنانة، حلا شيحة، بالعودة إلى التمثيل وخلع الحجاب، بعد 12 عاما ظلت خلالها بعيدة عن الساحة الفنية.

#حلا_شيحة التي لم تكن تتواصل مع محبيها سوى عن طريق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يجد الجمهور سبيلاً من أجل معرفة أسباب قرارها سوى اللجوء إلى ذلك الحساب.

وعلى الرغم من كونها لم تقم بأي نشاط من خلال الحساب منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن الجمهور استغل آخر منشور لها من أجل توجيه الأسئلة إليها.

ذلك الأمر الذي حدث في البداية قبل أسابيع، حينما انتشرت صورة لها بدون النقاب، وقيل وقتها إنها خلعته، وهو ما أراد الجمهور أن يعرف مدى صحته.

وبعد أن تأكد الجميع من قرار حلا شيحة #خلع_الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى، استقبل حسابها في الساعات الأخيرة العديد من التعليقات التي كان بعضها غاضبا ويهاجمها على قرارها.

وهو ما دفع حلا شيحة إلى وقف خاصية التعليقات على حسابها عبر "فيسبوك"، ولم يعد بإمكان أحد أن يعلق على أي منشور لحلا شيحة، ويبدو أنها اتخذت هذه الخطوة منعا للهجوم الذي طالها، وكذلك من أجل إيقاف حالة الجدل على حسابها مؤقتا.

وتبحث حلا شيحة في الوقت الحالي عن الموعد المناسب من أجل الظهور للجميع والحديث عن تفاصيل قرارها الأخير، والسبب الذي دفعها للعودة مجددا إلى التمثيل.