فيديو.. اصطدام طائرة مغربية بأخرى تركية بمطار أتاتورك

اصدمت طائرتان مغربية وتركية في مطار أتاتورك باسطنبول، أمس الخميس، ممّا تسبب بحدوث أضرار في الطائرتين، دون تسجيل إصابات.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام التركية، أمس الجمعة، وقع الحادث عندما كانت الطائرة المغربية التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية تسير على المدرج استعداداً للإقلاع نحو مطار الدار البيضاء، فيما كانت الطائرة التركية متوقفة في انتظار الركاب للذهاب في رحلة إلى مطار أثينا باليونان، حتى اصطدمت الأولى بالجهة الخلفية للطائرة التركية.

وأظهر مقطع مصوّر، الأضرار التي لحقت بالجناح الأيمن للطائرة المغربية، أما التركية فقد تعرضت إلى أضرار على مستوى ذيلها، الأمر الذي تسبّب في حدوث أعطال على مستوى الرحلات، حتّى تمّ سحب الطائرتين إلى المصلحة التقنية، لإجراء مزيد من التحقيقات.



وشهد مطار أتاتورك باسطنبول، حوادث عديدة على المدرج خلال الأشهر الماضية، آخرها اصطدام طائرة تركية بأخرى كورية شهر مايو الماضي، ممّا أدى إلى كسر ذيل الطائرة التركية.