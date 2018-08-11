فيديو.. دخان يتصاعد من شنطة مسافر في مطار أميركي

أظهرت كاميرات مراقبة في مطار سافانا الأميركي، لحظة تصاعد دخان بشكل مفاجئ من إحدى حقائب المسافرين أثناء عمليات التفتيش الروتينية.

وقام أحد موظفي أمن المطار بحمل الحقيبة بسرعة وإبعادها عن مكان تواجد المسافرين، ليتبين فيما بعد أن الدخان كان ناتجاً عن بطارية vape (سيجارة إلكترونية).

هذا وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أعلنت في 2014، منع السجائر الإلكترونية في حقائب المسافرين المشحونة، مع السماح بها في حجرة الركاب للحد من مخاطر اندلاع حريق بسبب احتمال ارتفاع حرارة بطاريتها.

وأشارت المنظمة إلى أنها كانت قد أوصت شركات الطيران، باشتراط نقل السجائر الإلكترونية في حجرة الركاب فقط "حيث يمكن معالجة أي مشكلة محتملة بسرعة".