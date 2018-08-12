شاهد.. ضرب وحشي لعاملة في البحرين من كفيلتها

قال عامر العامر، رئيس النيابة بنيابة المحرق في #البحرين، إن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فيما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتداء بالضرب على عاملة منزل إثيوبية.

وأضاف أن #النيابة_العامة استمعت إلى أقوال المجني عليها التي أفادت بأن ابنة كفيلتها قد انهالت عليها ضربا على نحو ما ظهر في الفيديو.

وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة واستجوابها، فاعترفت بارتكابها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.