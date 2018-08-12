مغردون يشيدون بفتاة سعودية جمعت 20 طفلا لتنظيف حديقة

قامت #فتاة_سعودية بعمل #مبادرة_لتنظيف_حديقة في #خميس_مشيط بمنطقة #عسير، وظهرت الفتاة مع مجموعة أطفال في مقطع فيديو راج في وسائل التواصل المتعددة، وهم يقومون بجمع النفايات في أكياس، ليستحسنها المغردون بالتشجيع والشكر على المبادرة البيئية.

"العربية.نت" تحدثت مع صاحبة المبادرة، شريفة القحطاني، التي ظهرت في الفيديو وقالت: "إن الفكرة بدأت عند خروجي للتنزه في حديقة الأندلس بخميس مشيط، وشاهدت منظر عبث الأطفال بالنفايات، مما أزعجني شكلها".

وعلى الفور تبادر في نفسي عمل مبادرة لتنظيف الحديقة، فجمعت أطفال الأسرة وأبناء أشقائي، واشتريت أكياساً لجمع النفايات، حينها قمت بتشجيع الأطفال في عمل مشروع نظافة الحديقة لوجه الله، وغرست فيهم أن النظافة من الإيمان، ووعدتهم بجوائز ومكافأة لمن يقوم بالعمل معي"

وتابعت: "وبالفعل قمتُ برفقة 20 طفلاً بتنظيف الحديقة بالكامل، وبعد الانتهاء من العمل، وضعنا الكيس في سلة النفايات، وكافأتهم من حسابي الشخصي ببعض الحلوى التي وزعتها عليهم".

وأوضحت شريفة، أن المبادرة تهدف إلى صناعة القدوة الحسنة، والتي وجدت فيها تجاوباً كبيراً من الأطفال في الحديقة، ومن أفراد المجتمع.

شريفة طالبة جامعية، وترغب في نقل هذه الفكرة للمجتمع، ولغرس أهمية المحافظة على البيئة والمنتزهات العامة من النفايات والإهمال، في الوقت نفسه أشاد عدد من المغردين، متداولين مقطع الفيديو، واصفين الفتاة برائدة القدوة الحسنة التي تحمل بفعلها رسائل إيجابية للمجتمع.