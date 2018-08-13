الكويت.. أب يضع ابنته داخل صندوق السيارة بسبب "شقاوتها"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت صوراً لأب قام بتعنيف ابنته بوضعها داخل صندوق السيارة.

وأظهرت الصور قيام الأب بوضع ابنته الصغيرة داخل صندوق السيارة بوضح النهار وفي درجة حرارة مرتفعة، ما أثار حالة من الغضب بين نشطاء المواقع الذين تداولوا الصور على نطاق واسع، مطالبين بمعاقبته.

من جهتها، تفاعلت الأجهزة الأمنية الكويتية مع الواقعة، وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتكبها بتهمة الإهمال برعاية قاصر وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة، وتوقيفه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشف مصدر أمني أنه من خلال التحقيقات تبين أن المواطن الكويتي حاول إخافة ابنته وتأديبها بسبب "شقاوتها".