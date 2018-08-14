شاهد.. اللحظات الأولى لانهيار جسر السيارات في إيطاليا

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لانهيار جسر السيارات في إيطاليا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد أعلن أن انهيار جسر للطريق السريع في جنوة الثلاثاء أدى إلى "وفاة 30 شخصاً" على الأقل.

وقال للصحافة في كاتانيا في صقلية "أشكر رجال الإطفاء والإسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح لكن للأسف فإن نحو ثلاثين شخصاً لقوا مصرعهم فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

وكان وزير النقل الإيطالي أكد أن بلاده تخشى من "مأساة مروعة" في انهيار جسر #جنوة.

ومازال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وجثث وسط الحطام.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء قولها إن 35 شخصاً على الأقل ربما لاقوا حتفهم في حين أن الإحصاء الرسمي يقول إن عدد القتلى 30.

جاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 متراً، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة في قاع نهر.

وقالت أليساندرا بوتشي مسؤولة الشرطة في جنوة: "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام.. نأمل العثور على المزيد من الأحياء".