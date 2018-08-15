قبل إغلاقها.. هذه صفحة السوداني مروع لندن على "فيسبوك"

تكشف معلومات منشورة بصفحة السوداني، صالح خاطر، على الفيسبوك، المعتقل أثناء تنفيذ هجوم قرب البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء في منطقة ويستمنستر بلندن، أنه يعمل مدير متجر، وقد درس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم.

موضوع يهمك اتضح أن مهاجم المارة بسيار طراز Ford Fiesta قرب #البرلمان_البريطاني في لندن أمس الثلاثاء، هو سوداني الأصل عمره 29 واسمه... السوداني الذي روّع لندن بسيارة كادت تدهس عشرات المشاة العرب و العالم

وفي بوست قصير قديم يعود تاريخه إلى 20 مارس 2012 كتب صالح: "أحلى مساء لأحلى الناس.. تذكر أن ما لا يقتلك يجعلك قوياً".

وقد كان آخر تعديل واضح بصفحته بتاريخ 17 يوليو الماضي، حيث غيّر صورة الغلاف بخلفية زرقاء لجهاز الكمبيوتر تظهر أيقونات بعض البرامج.

وفي أحد البوستات نشر صالح صورة لنيلسون مانديلا الزعيم الجنوب إفريقي المعروف الذي ناضل ضد التفرقة العنصرية في بلاده.

كما يظهر في صورة أخرى وهو يعمل على كمبيوتر شخصي أثناء رحلة داخل طائرة.

وقد كانت الصفحة متواجدة على فيسبوك قبل حذفها في حوالي الساعة 11 و51 دقيقة بتوقيت لندن، ويبدو أن الأمن البريطاني وراء عملية الحذف.

ومن مشاركات ولايكات الأصدقاء لا يبدو أن الرجل له علاقات واسعة، إذ إن معظم الإعجابات والمشاركات من أقارب، وفق ما يشير بعضهم إليه بـ "ابن الخالة".