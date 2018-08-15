ماذا قال أمير مكة عن شرطي خلع حذاءه ليعطيه لحاجة مسنة؟

"أهنئ هذا الرجل وأسرته والمجتمع الذي نشأ فيه".. بهذه العبارة علق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تصرف رجل أمن ظهر بمقطع #فيديو راج الأسبوع الماضي، وهو يخلع حذاءه لمساعدة حاجة مسنة بالمسجد الحرام.

واحتفى المغردون بمقطع #الفيديو في وسائل التواصل المتعددة وعلى نطاق واسع، واصفين الموقف بعبارة "رجل الأمن الخلوق".

وجسد الموقف معاني الإنسانية التي يحملها رجال الأمن في#الحج، ونبل أخلاق أحد منسوبي القوة الخاصة لرجال أمن المسجد الحرام الذي لاحظ امرأة مُسنَّة فقدت حذاءها، وزوجها يحاول صنع حذاء مؤقت لها من الكرتون، فلم يتردد رجل الأمن بأن خلع حذاءه ليلبسها إياه بنفسه.

وتابع الفيصل حديثه عن رجل الأمن أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده بمركز الإيواء في مشعر مزدلفة، الأربعاء، بعد أن اطمأن على جاهزية المرافق والقطاعات لخدمة ضيوف الرحمن فقال: "رجل الأمن يمثل في تعامله الأريحي مع ضيوف الرحمن، الأخلاق الإسلامية التي تدل على إيمانه برسالة الإسلام العظيمة وسمو تربيته".