السودان بعيون سعودية.. رحلة لاكتشاف جمال "أرض السمر"

"لم أكن أتوقع أن يكون السودان بهذا الجمال.. كنت أتوقع أن أرى صحراء قاحلة"، بهذه الكلمات علق عبد الله آل شجاع رئيس نادي عسير الثقافي، مضيفًا: "بصراحة السودان بلد جميل جدًا.. ومن جمال الطبيعة أصبحنا نتوقف نتأمل ونصور بالجوالات فقط بعد أن نسينا الكاميرات".

وكان #سعوديون وسودانيون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لشباب سعوديين يوثقون الطبيعة والحياة السودانية في الرحلة المسماة "السودان بعيون سعودية".

وفي المرة الأولى العام الماضي، كان المصورون سليمان مطوع، وفارس طيران، وعصام الزين، وأحمد العمري، وعلي عسوج، قد زاورا #السودان ووثقوا زيارتهم.

وتعد هذه الرحلة الثانية الأكثر إثارة حاليا، والمستمرة بنقل مباشر على السناب شات، لاسيما أن السودان يعيش هذه الأيام فترة الخريف التي تتواصل فيها الأمطار لساعات طويلة.

وتعتبر فترة الخريف المستمرة من شهر يونيو إلى سبتمبر موسمًا خصبًا لمشاهدة الطبيعة الجذابة في #السودان مع فيضان النيل وانهمار الأمطار واخضرار الطبيعة.

تفاعل كبير

وقال آل شجاع لقناة "العربية" في برنامج "تفاعلكم": "إن ما يميز السودان أنك سوف تجد كل أنواع التصوير من طبيعة لطيور لحياة الناس للمباني والأماكن".

وأضاف أن السودانيين تفاعلوا مع اليوميات التي تنشر مباشرة على السناب شات ومن ثم على #اليوتيوب، مشيدًا بلطف أهل السودان، والجدير ذكره أن الطبيعة في السودان جميلة جدا وهو ما يجهله الكثيرون".

وقد بثت الحلقة لليوم الثالث عشر من الرحلة في 15 أغسطس على اليوتيوب، وسط تفاعل ومشاهدات عالية، حيث تعليقات الترحيب من السودانيين، مطالبين الشباب السعوديين بمزيد من الزيارات لمدن ومواقع البلاد.

ويتوقع أن تختتم الحلقات في 18 أغسطس قبيل عيد الأضحى المبارك، إذ بدأت الرحلة قد بدأت مطلع أغسطس الجاري.

نقل حي للحياة

وتشمل الحلقات المُصورة فيديوهات إضافة إلى التصوير الحي ومقابلات مع الناس في السودان، والتعريف بالأماكن والحياة الاجتماعية والتراث الشعبي.

وقد استطاع الشباب السعودي نقل صور ومشاهد محترفة وجديدة لجوانب مختلفة من الطبيعة والحياة السودانية.

وعبر الشباب عن إعجابهم بالطبيعة والحياة الاجتماعية السودانية البسيطة، وأشادوا بالأكلات الشعبية السودانية كالشية، والكبدة، والزلابية، والشاي بالنكهة السودانية "الهبهان".

كما تفاعل الشباب مع الفنون الشعبية والأغاني السودانية بالترديد والرقص.

والطريف بالأمر أن الفريق عندما وصل من المناطق المخضرة في وسط وجنوب البلاد إلى المناطق الشمالية الصحرواية قال: "الآن وصلنا ديارنا، وهناك كانت المفاجأة حيث استقبلتهم أمطار غزيرة وسيول قوية.

ويمكن متابعة مجموعة الصور والفيديوهات على الهاشتاغ #السودان_بعيون_سعودية على تويتر، وعلى اليوتيوب وسناب شات بقناة abdullahalshuja.