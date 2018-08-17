فيديو يجتاح "التواصل".. سعوديان يوزعان أحذية على الحجاج

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين سعوديين يقومان بتوزيع "الأحذية" على الحجاج، معتبرين ذلك صدقة في سبيل الله.

وتفسّر العبارة "الحجاج في قلوبنا.. وخدمتهم شرف لنا" أي مقطع أو صورة تبرز جهود السعوديين على حد سواء في خدمة الحجاج.

سطر المعاني لأخلاق السعوديين#الحجاج في قلوبنا

هنا مملكة الإنسانية #مخيم_النور pic.twitter.com/kaZXr9nTLG — مبارك الخفاجي (@KhafajiMubarak) August 17, 2018





وقد أشاد كل من رأى المقطع بهذا الفعل النبيل، وذكروا أن هذه مملكة الإنسانية، وخدمة الحجيج شرف، وتوضح أخلاق العاملين في هذا المجال.

وذكر آخرون أن هناك طلاباً في زهرة شبابهم يتعلمون كيف يخدمون الناس بإنسانيتهم ويقدمون نموذج الشاب السعودي من كل مناطق ومحافظات السعودية يجتمعون لشرف خدمة الحاج.