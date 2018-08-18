فيديو يحبس الأنفاس.. عمال يفلتون من الموت بفارق ثانية

أفلتت مجموعة من العمال في #بريطانيا من الموت بمعجزة بعد أن تمكنوا من تجنب حادث قطار بفارق ثانية واحدة، وهي الثانية التي جنبتهم الموت، بحسب ما ظهر في فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

ويظهر في الفيديو، الذي صورته كاميرا مثبتة في مقدمة القطار، مجموعة من العمال الذين يقومون بأعمال صيانة في أحد خطوط السكك الحديد ببريطانيا، فيما يقترب منهم القطار بسرعة عالية جداً ليتمكنوا جميعاً من تجنب الموت بفارق بسيط جداً لا يتعدى الثانية الواحدة، وفق وسائل الإعلام.

وتدافع العمال بسرعة فائقة من أجل تجنب الدهس بالقطار، ليتمكنوا جميعاً من الإفلات من الموت، فيما قالت شبكة (SWNS) الإخبارية، التي بثت الفيديو، إن القطار كان يسير بسرعة 125 ميلاً في الساعة (200 كم/ الساعة)، أي أنه أحد القطارات السريعة التي تسير عادة على الخطوط الخارجية بين المدن.

ولم يتضح بالضبط في أية منطقة حدثت الواقعة، إلا أن الذين تداولوا الفيديو قالوا إنه "يحبس الأنفاس"، حيث تعرض العمال لخطر الموت الحقيقي وبفارق بسيط جداً، وكان من المفترض عدم السماح بإجراء أية أعمال صيانة على السكك الحديد في الأوقات التي يعمل خلالها القطار.