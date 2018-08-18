محمد صلاح يكشف لغز صورته الغاضبة..

أثارت تغريدة غامضة نشرها نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، الخميس، حيرة متابعيه، حيث نشر صورة ظهر فيها وكأنه غاضب بعض الشيء، بينما كان يرتدي قميصاً يحمل العبارة "Walk On" أي "استمر في السير"، وأرفق الصورة بوجه تعبيري "إيموجي" غاضب.

وأعطت الصورة، التي نشرها على حسابه في "تويتر"، انطباعاً على أن صلاح مصر على المضي قدماً في طريقه رغم العراقيل، أو هكذا أوحت الصورة.

واستمرت حيرة محبي اللاعب المصري المحترف بصفوف ليفربول، إلى أن فك طلاسم ذلك اللغز مساء الجمعة، حيث نشر صورة أخرى وهو يرتدي نفس القميص، ولكن هذه المرة وهو يضحك، بينما إحدى المساعدات تساعده في ضبط قميصه، ونشر مع الصورة رمزين للكاميرا، مما يشير إلى أنه في جلسة تصوير.

وكان صلاح قد تصدر عناوين الصحف الاثنين الماضي حين نشر نادي ليفربول خبراً يفيد بأنه أبلغ الشرطة عن محمد صلاح لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة.

ووفقاً لعدة صحف بريطانية، ومنها صحيفة "ميرور"، كان صلاح يسير بسيارته قبل أن يستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول أبلغ الشرطة بالواقعة، لأن صلاح استخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة، وهو أمر ممنوع في إنجلترا.

وقد انتشرت لقطات فيديو لصلاح وهو يقود السيارة أثناء استخدام هاتفه المحمول، وهو ما اطلعت عليه الشرطة، وقالت على "تويتر" إنها اطلعت على الواقعة وأحالتها للإدارة المسؤولة.