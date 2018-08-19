بسرعة قياسية لا تصدق.. هكذا يتم تنظيف صحن الطواف بمكة

فيما يبدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، وثق فيديو السرعة في تنظيف صحن المطاف بالحرم المكي واستمرار حجاج بيت الله الحرام بالطواف.

من جانبها أعلنت الداخلية السعودية أن عدد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

هذا وأطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عملية لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام.

تأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة التي تعمل عليها لخدمة ضيوف الرحمن، وهي 30 خدمة، وتسهيل إجراءات أدائهم لفريضة الحج.