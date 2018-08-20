تعرف على أول حاج بتاريخ "جزيرتين في الأطلسي"

سجل حج هذا العام أول حاج من جمهورية ساوتامي وبرينسيبي الديمقراطية، وهما جزيرتان في المحيط الأطلسي وعدد المسلمين فيها حوالي 200 مسلم، وهو الحاج الوحيد من هاتين الجزيرتين الذي قدم لأداء مناسك الحج.

وقال الحاج "آدم" في مقطع فيديو بثته وزارة الإعلام السعودية، إن رحلته من ساوتامي إلى #مكة_المكرمة استغرقت 13 ساعة.

بدأت الرحلة من لشبونة إلى إسطنبول، ثم إلى جدة، ومنها إلى مكة.

وودع في كلمته طلابه، وأوصاهم بالدراسة، ودعاهم للحج خلال الأعوام القادمة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع، ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا.