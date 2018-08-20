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ممثلة مصرية تفضح شركة هواتف شهيرة.. وتنشر "صورة" بالخطأ

المصدر: دبي - العربية.نت
"السيلفي" كان بكاميرا احترافية وليس بكاميرا الهاتف المحمول
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أفسدت ممثلة مصرية دعاية إعلانية ضخمة لشركة هواتف محمولة شهيرة شاركت فيها الممثلة، بشكل أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من تصرفها "غير المسؤول".

وبداية القصة عندما شاركت سارة الشامي في حملة إعلانية مع ممثل مصري يدعى أحمد مجدي لهاتف محمول، حيث تركز الحملة على قدرات كاميرا الهاتف فائقة الدقة في التقاط صور "السيلفي"، وتظهر سارة مع أحمد مجدي وهو يتظاهر بالتقاط صورة لهما بكاميرا الهاتف المحمول.

صورة الإعلان وكأن السيلفي من كاميرا هاتف محمول صورة الإعلان وكأن السيلفي من كاميرا هاتف محمول

ولكن الصدمة، كانت عندما فضحت سارة حقيقة الإعلان الضخم، وكشفت عن حقيقة "السيلفي" بنشر صورة لها من كواليس الحملة الإعلانية، حيث أظهرت الصورة أن التصوير تم بكاميرا احترافية وليس بكاميرا جوال.

إلا أن سارة بعدما نشرت صورة الكواليس في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تداركت الخطأ وقامت بحذفها فوراً.

الصورة نشرتها الممثلة الشابة على حسابها في "انستغرام" ثم حذفتها الصورة نشرتها الممثلة الشابة على حسابها في "انستغرام" ثم حذفتها

وانهالت تعليقات كثيرة تسخر من سارة التي لجأت لها الشركة الإعلانية، فيما تناولت تعليقات أخرى مدى مصداقية بعض شركات الإعلانات في تسويق منتجاتها، واعتبر مغردون أن الشركة الشهيرة خدعت المستهلكين في حملتها الإعلانية.

يذكر أن سارة شاركت بمسلسل الخانكة، مع النجمة غادة عبد الرازق ، وأيضاً شاركت في مسلسل شربات لوز مع النجمة يسرا.

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