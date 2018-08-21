رغم مرضها.. ميريام فارس توجه رسالة لجمهورها

قلق شديد أصاب جمهور الفنانة ميريام فارس، بعد الإعلان عن مرضها الغامض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، واكتفت ميريام بالإشارة إلى أنها تمر بحالة صحية دقيقة.

ملكة المسرح كما يلقبها محبوها، تلقت العديد من رسائل الدعم، سواء من زملائها أو من محبيها في الوطن العربي، وهو ما دفعها لتوجيه رسالة إلى الجمهور.

ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" يظهر فيه عدد من محبيها وهم يعبرون عن اشتياقهم لها، ذلك الأمر الذي ردت عليه مؤكدة أنها تفتقد الجميع.

وأعربت ميريام عن اشتياقها إلى العودة للمسرح من جديد، كما أنها تشتاق إلى الروح الجيدة والطاقة التي تستمدها من جمهورها، وكذلك أعربت ميريام عن أملها في أن تلتقي بجمهورها قريبا، موجهة رسالة حب إلى الجميع.

ومازال الجمهور يجهل المرض الذي تعاني منه ميريام فارس، التي أكدت قبل أيام أنها تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة، لكنها لا تعاني من السرطان كما أشيع.