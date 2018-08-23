آلاف تداولوا صورتها.. شرطية "ترضع" طفلا والسلطات ترقيها

بعدما انتشرت صورتها وهي ترضع "طفلاً غريباً" وجدته يبكي في أحد المستشفيات، كرمت السلطات شرطية في الأرجنتين كما جرت ترقيتها إلى رتبة ضابطة.

وأفادت تقارير إعلامية أن سيليستي جاكلين أيالا، (شرطية بمرتبة عريف سابقاً) زارت مستشفى للأطفال بمنطقة بيريسو في بوينوس آيريس، في إطار عملها، حيث سمعت طفلاً يبكي.

ولأنها أصبحت أماً في الآونة الأخيرة أدركت أن الرضيع بحاجة ماسة إلى الغذاء.

وأظهرت صورة تم تداولها على المنصات الاجتماعية الشرطية بملابسها الرسمية تقوم بإرضاع الطفل، وفق "سي إن إن".

وشارك أحد زملائها الصورة وانتشرت بشكل واسع على فيسبوك، كما بلغ عدد من قاموا بمشاركتها أكثر من 100 ألف.

يشار إلى أن الواقعة حدثت يوم 14 آب/أغسطس، والذي يصادف اليوم الوطني للشرطة النسائية في الأرجنتين.

وقد جرى إبعاد الطفل عن والدته في الفترة الأخيرة، بحسب السلطات الأرجنتينية، التي لم تشر إلى السبب الذي دعا إلى هذه الخطوة.