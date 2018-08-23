شاهد.. لماذا هرع الصحافيون بعد محاكمة مستشار ترمب؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لصحافيين حضروا محاكمة بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترمب الانتخابية وهم يهرعون وكأنهم في ماراثون، والسبب هو تبليغ مؤسساتهم بالخبر ونشره لأن الهواتف كانت محظورة داخل قاعة المحاكمة.

ونشرت إحدى الصحافيات التي ظهرت في الصور المتداولة، وهي ترتدي فستانا أزرق، الصورة على حسابها في تويتر وكتبت "نعم هذه أنا صاحبة الفستان الأزرق، أركض، بعد محاكمة بول مانافورت".

Yes, it is me, the journalist in the blue dress, running after the #ManafortTrial verdict. Thank you @Jacquelyn_M for the photo! #GoBlueDressGo pic.twitter.com/IkOM7VbWC5 — Cassie Semyon (@casssemyon) August 21, 2018

ودانت هيئة المحلفين بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترمب الانتخابية بالاحتيال لا سيما الضريبي والمصرفي، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.

وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمتين بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.

والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت البالغ 69 عاما بقية حياته في السجن، لكن خبيرا قانونيا أوضح أن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.