زحمة خانقة في مطار بيروت.. وفيديو لامرأة يثير جدلاً

يعيش مطار بيروت منذ أيام عدة، زحمة خانقة في ظل توافد العديد من اللبنانيين المغتربين لتمضية إجازاتهم في البلد الأم، فضلاً عن عدد من السياح، والحركة الناشطة التي شكلها أيضاً سفر مئات الحجاج عبر المطار.

وفي حين ينتظر المئات من المسافرين أكثر من ساعتين أحياناً بغية استكمال الإجراءات المرعية، أثار فيديو لامرأة توجهت بصحبة طفل مباشرة إلى الطائرة عبر سيارة خاصة أقلتها إلى المدرج، استغراب وسخط وانتقاد العديد من المغردين على تويتر، ما دفع الأمن العام اللبناني إلى التوضيح.

1- ورد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الأشخاص يتوجهون مباشرة الى الطائرة: في مطار رفيق الحريري الدولي يوجد صالون VIP ( الصالون الرئاسي وصالون الشرف وصالون البدل) ويتم فتح صالوني الرئاسي والشرف بموجب برقيات من وزارة الخارجية (رؤساء وزراء ووزراء ونواب ومدراء عامين) pic.twitter.com/NApGbiFFsH — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) August 25, 2018

ورداً على الفيديو الذي أثار جدلاً منذ يوم الجمعة، أوضح الأمن العام اللبناني السبت أن ما ظهر في الفيديو مجرد خدمة يوفرها المطار لبعض الشخصيات بناء على طلب وزارة الخارجية مثلاً أو مقابل بدل مادي.

وصلني هذا الفيديو على انه من #مطار_بيروت ؟ هل هذا صحيح؟ فيما كثر ينتظرون حتى الاختناق هناك من يسافر هكذا؟ وهل من المسموح ان يحصل هذا؟ وفق أي آليات؟ أرجو #توضيح المسألة:@DGSG_Security @NohadMachnouk pic.twitter.com/0MUIuwRZWV — Daoud Ibrahim (@daywood) August 24, 2018

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر إنه انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الأشخاص يتوجهون مباشرة إلى الطائرة، موضحاً أنه "في مطار رفيق الحريري الدولي يوجد صالون VIP (الصالون الرئاسي وصالون الشرف وصالون البدل)، ويتم فتح صالوني الرئاسي والشرف بموجب برقيات من وزارة الخارجية (رؤساء وزراء ووزراء ونواب ومدراء عامون)، أما صالون البدل فيمكن لأي شخص أن يمر عبره لقاء مبلغ مالي وقدره 500 ألف ليرة لبنانية يتم دفعها للطيران المدني ضمن الأصول. ويتم نقل جميع المسافرين عبر الصالونات المذكورة عبر ساحة الطائرات إلى باب الطائرة (سلالم خرطوم الطائرة) بواسطة سيارات تابعة إما لشركة MEA أو شركة LAT."

إلى ذلك، أشار إلى أن السيارة التي وردت في شريط الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، تابعة لشركة LAT وهي تقوم بعملها بنقل مسافر غادر عبر الصالون."