فرقة كورية تحطم أرقام يوتيوب

عادت فرقة BTS الكورية العالمية لتحقق نجاحا ساحقا بألبومها المعاد تجميعه Love Yourself: Answer، وهو الإصدار الأخير من سلسلة Love .Yourself

الأغنية الرئيسية للألبوم IDOL حطمت رقما قياسيا جديدا خلال الـ 24 ساعة الأولى من إصدارها على يوتيوب لتحصد 56 مليون مشاهدة، ثم تخطت بعدها حاجز 60 مليون مشاهدة في 26 ساعة فقط.

واستطاعت الأغنية خطف لقب أعلى فيديو موسيقي مشاهدة خلال يوم واحد من أغنية Look What You Made Me Do للمغنية العالمية تايلور سويفت، والتي حققت حينها 43.2 مليون مشاهدة في 24 ساعة.

وأصبح الفيديو الموسيقي IDOL لفرقة "بانقتان" الأعلى والأسرع مشاهدة في تاريخ موقع يوتيوب.

وفي إصدار رقمي خاص لأغنيةIDOL تعاون أعضاء الفرقة نامجون، شوقا، جيمين، جونغوك، جيهوب، في، وجين مع المغنية الأميركية نيكي ميناج، محققين ضجة كبيرة وسط معجبي الفن الكوري.

نيكي قامت بالتغريد عبر حسابها بهذا التعاون والنجاح المبهر للفرقة بجانب مشاركة عدد من المشاهير العالمين تهانيهم بالنجاح لفرقة بانقتان مثل الفنان إد شيران.

الفرقة الكورية تمكنت أيضا من اكتساح وتصدر جميع المخططات الموسيقية الأميركية الـ12 ومخطط iTunes للألبومات والأغاني على مستوى العالم.

وفي تعاون عالمي سابق، أطلقت الفرقة العام الماضي نسخة خاصة من أغنيتها Mic Drop مع الدي جي العالمي Steve Aoki والتي أصبحت حينها أول أغنية لفرقة كورية تتصدر قائمة الآيتونز الأميركي وتصل إلى المرتبة الـ 28 في قائمة الهوت 100 بيلبورد.

شباب "بانقتان" الذين انطلقوا عام 2013 مستمرون بتقديم المزيد من النجاحات عبر جولتهم العالمية الثالثة والتي انطلقت بالأمس في العاصمة سيول، وستشمل الجولة أهم دول العالم، مثل أميركا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.