شاهد جوزيه مورينيو يخرج من مؤتمر بعد اشتباك مع صحافي

لم يتمالك مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه في مؤتمر صحافي، عقب هزيمة فريقة بثلاثية نظيفة أمام توتنهام هوتسبير مساء الاثنين.

ودعا مورينيو إلى "احترام" أكثر من وسائل الإعلام البريطانية له، وهو يغادر القاعة، إذ جاء ذلك رداً على أحد الصحافيين الذي هاجمه بخصوص الهزيمة واشتبك معه في الكلام.

ودافع مورينيو عن نفسه ضد الإهانة عندما تمت الإشارة إلى الهزيمة، مشيراً إلى إنجازاته الخاصة في الدوري الممتاز الإنجليزي بالمقارنة مع المديرين الآخرين.

وكرر ملوحاً بثلاثة أصابع لأعلى، قائلًا: "أتعرف ماذا يعني ذلك؟" يعني الرقم 3.

مضيفًا: "لقد كسبت بمفردي ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز الإنجليزي مقارنة مع 19 مدربًا آخرين".

وكرر وهو يغادر غرفة المؤتمر الصحافي: "الاحترام.. الاحترام.. الاحترام".