صور.. وحش بحري عملاق في سواحل نيوزيلندا

عثر على حبار عملاق في الساحل الجنوبي من ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا، وصفته التقارير بأنه "وحش" حقيقي.

وقد تم اكتشاف هذا "المخلوق البحري" بواسطة ثلاثة من الأشقاء، أثناء نزهة صباحية للسباحة بالشاطئ.

وعلى الرغم من أن الأمر لا يزال أمام الباحثين للدراسة، الذين أخذوا هذا الاكتشاف المهم في حيز النظرة العلمية، إلا أن المكتشفين الثلاثة تحدثوا لوسائل الإعلام والتقطوا بعض الصور الاستباقية.

وقال دانييل ابلين لصحيفة نيوزيلند هيرالد "لقد أشار أخي إليه وهو يقول، انظروا ما هذا؟".

وأضاف: "لقد كان على جانب الطريق وكان كبيرا بحق".

وأكد الغواصون أن طول الحبار يقدر بـ 4.2 متر، ونُشِرت صور له على #فيسبوك، حيث استقطبت أكثر من 6800 مشاركة.

وأكدت إدارة المحافظة في نيوزيلندا أن المخلوق الذي تم العثور عليه كان حباراً عملاقاً، وهو كبير جداً، وعلى الأرجح الأكبر من نوعه على الإطلاق.

وتتراوح أطوال الحبار في العادة من 3 إلى 9 أمتار ويعتبر من أكبر اللا فقاريات على وجه الأرض.

ومن النادر التقاط صور فيديو حية له، ولم يحدث ذلك منذ عام 2004.

ويتكهن علماء البحرية بوجود نوع آخر من الحبار يسمى "الحبار الضخم" الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 متراً ويعيش في المياه المتجمدة حول أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية).

وبالنسبة للحبار الأخير المكتشف فقد تم جمع العينة التي عثر عليها الأخوة الثلاثة من قبل المعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا، والذي يقوم بفحصه حالياً.