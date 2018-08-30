شاهد.. قتال عنيف وشد شعر داخل قطار بسبب "ساندويتش"

اندلع قتال عنيف داخل قطار كان متجهاً من لندن إلى برمنغهام، بعد زعم بأن امرأة رميت ساندويتشها على ركاب آخرين.

ويعتقد بأن الأشخاص الذين بدؤوا القتال كانوا في طريقهم إلى منازلهم، من كرنفال نوتينغ هيل الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع.

المرأة التي قامت برمي الساندويتش على الرجل هددته في مقدمة المعركة، بأن تخلع شعرها المستعار لتقوم بضربه بشكل متواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وكما ظهر في لقطات الفيديو التي صورت الواقعة، فقد تجاهل بقية الركاب ما يجري، وانسحب بعضهم من المكان إلى مواقع أخرى في القطار.

وفي نهاية الأمر تدخل رجل ليحسم القتال الذي كان طرفاه رجل مقابل رجل وامرأة مقابل أخرى، حيث كان كل برفقته صاحبه.

وقد تم تصوير الواقعة ووضع الفيديو على الفيسبوك، وتقول الشرطة إنها تحقق الآن في الأمر.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "نحن على دراية بالتصوير الذي يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار اعتداء على متن قطار تشيلتيرن".

وأشار تصريح الشرطة إلى أن الواقعة كانت حوالي الساعة 9:50 دقيقة من مساء يوم 27 أغسطس، في القطار من لندن إلى برمنغهام.

ولم يتم اعتقال أي شخص إلى الآن، بحسب الصحف البريطانية.