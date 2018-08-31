بعد "ترمب الطفل".. "عمدة لندن بالبكيني" يحلق في السماء

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، عن أن مجموعة من المتظاهرين البريطانيين دشنوا حملة ضخمة لإطلاق بالون ضخم على هيئة عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، وهو يرتدي زي السباحة البكيني، وذلك كوسلية للتعبير عن غضبهم من ارتفاع معدل الجريمة داخل بلدهم، وكنوع من الاحتجاج على سياساته.

ومن المقرر أن يُطلق البالون في سماء لندن يوم غد السبت، وبالتحديد فوق مبنى البرلمان البريطاني في وستمنستر، وقد ضجت مواقع التواصل البريطانية بالتعليقات على البالون المنتظر.

وتعتبر تلك المحاولة الثانية التي تشهدها بريطانيا مؤخراً، حيث شهدت لندن تظاهرات خلال زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في يوليو الماضي، حيث رفع آلاف المتظاهرين بالوناً عملاقاً يصور ترمب كطفل رضيع يرتدي حفاضة، وذلك احتجاجاً على زيارته للبلاد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الحملة الجديدة نجحت بالفعل في جمع أكثر من 58 ألف جنيه إسترليني لإطلاق البالون العملاق (بطول 29 قدماً) الذي يصور خان في شكل ساخر، وذلك وسط دعوات بإقالته من منصبه.

بحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فقد شهدت لندن أكثر من 80 جريمة قتل خلال هذا العام.

واختيار "البكيني" بالأخص، يعود إلى حظر عمدة لندن إعلاناً وُضع على وسائل المواصلات عام 2016 يُظهر سيدة ترتدي "البكيني" مع عبارة "هل جسمك مستعد للشاطئ؟". وتم حظر الإعلان، بتعليمات من خان، بدعوى أنه يُظر جسد المرأة بطريقة غير لائقة.

ونقلت الصحف البريطانية عن يانى بروير، الناشط المسؤول عن حملة تمويل البالون، قوله إن الهدف هو التعبير عن الغضب والاحتجاج على قرار عمدة لندن السماح بتحليق بالون "الطفل ترمب" الشهير، الذي أظهر ترمب كطفل برتقالي اللون يرتدي الحفاضة وهو يصرخ حاملاً هاتفه الجوال، والذي تم إطلاقه فى سماء العاصمة البريطانية خلال زيارة ترمب إلى لندن يوليو الماضي.

واتهم الناشط البريطانى عمدة لندن بتغليب مواقفه وعدواته الشخصية على حساب المصلحة البريطانية.

وبعد إطلاق بالون "الطفل ترمب"، وجه الرئيس الأميركي النقد لعمدة لندن، من خلال حديث أدلى به لصحيفة "ذا سانThe Sun " البريطانية، متهماً إياه بأنه لم يُظهر "الترحاب" اللازم للحكومة الأميركية.