تفاعل كبير مع تغريدة لشرطة نيويورك.. زوجان وخاتم ضائع

تمكنت الشرطة في مدينة #نيويورك أمس الأحد من الوصول إلى سائحين بريطانيين متزوجين حديثاً انتشرت قصتهما بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد سقوط خاتم زواجهما في شبكة تهوية خاصة بمترو أنفاق تايمز سكوير.

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وبثت إدارة شرطة نيويورك مقطعاً مصورا للواقعة على "تويتر". وأعيد بث هذا المقطع أكثر من 20 ألف مرة، كما تصدر عناوين الأخبار. وإثر هذه التغطية الإعلامية، تمكنت الشرطة من الوصول إلى الزوجين اللذين كان قد عادا إلى بريطانيا.

وقالت شرطة نيويورك على "تويتر" يوم الأحد إن "الزوجين السعيدين – الآن - عادا إلى بلدهما، ولكن بفضل ما قمتم به من إعادة التغريدات سمعا أننا نبحث عنهما. نعد ترتيبات لإعادة الخاتم إليهما. تهانينا".

وكانت كاميرات المراقبة الأمنية قد صورت هذه الواقعة التي ظهر خلالها الزوجان يحاولان عبثا استعادة الخاتم.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

وتمكن رجال شرطة نيويورك من استعادة وتنظيف الخاتم، ولكنها لم تستطع العثور على الزوجين ولذلك وجهت هذا النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت إدارة شرطة نيويورك على "تويتر" يوم الأحد إلى جانب صورة للزوجين المبتسمين: "نشكر تويتر. القضية أغلقت.. مع حب جون ودانييلا وإدارة شرطة نيويورك".

ويزور يوميا أكثر من 350 ألف شخص تايمز سكوير في وسط مانهاتن والذي يُعرف باسم "ملتقى طرق العالم".