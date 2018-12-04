بـصورة و12 ساعة.. تويتر يجمع صديقتي طفولة 

إلى حد ما ساهم عصر #الإنترنت والشبكات الاجتماعية في لمّ شمل أناس وأصدقاء تفرقوا منذ سنوات، ربما منذ أزمنة الطفولة.

وخلال 24 ساعة مضت، استطاعت تغريدة على تويتر، أن تجمع صديقتين بعد مرور 12 سنة على فراقهما، وتم إعادة تغريد الموضوع 121 ألف مرة، وحصل على أكثر من 277 إعجابا.

وفي التفاصيل، كتبت فتاة تدعى "ميسيسيبيانا بريانا كراي" نداء عبر الإنترنت أرفقته بصورة لها عام 2006 بصحبة رفيقة من الطفولة، تدعى هايدي، وصفت لاحقا بأنها تعمل في مجال الفنون والرسم في كاليفورنيا.

وقالت كراي في المنشور الأصلي، إن هذه الصورة تجمعها بصديقتها حين كانتا في حفل عشاء قبل أكثر من عقد من الزمان، وهي تبحث عن تلك الصديقة القديمة.

وبعد أقل من 12 ساعة، جاء الرد من قبل هايدي إلى كراي وهي تقول لها: "سمعت أنك تبحثين عني"، وأرفقت لنفسها صورة تظهر فيها مع عدد من أفراد عائلتها.

وردت كراي معبرة عن سعادتها بالعثور على تلك الصديقة.

وعلى ما يبدو فإن هايدي لم تدخل #تويتر منذ سنوات وإلا كان الطريق إلى صديقتها أقصر من ذلك بكثير، لكن رغم أن اللقاءات تتم على الواقع الافتراضي إلا أنها قد تتأخر في الواقع، وذلك لأن ظروفًا كثيرة تكون قد تغيرت في حياة كل طرف.