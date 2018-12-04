"المهمة أنجزت".. كلبة جورج بوش الأب معه في آخر رحلة 

رافقت الكلبة سالي التي وضعت في تصرف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب بعيد وفاة زوجته، جثمان صاحبها حتى واشنطن، الاثنين.

وقد شوهدت الكلبة على مدرج مطار هيوستن في تكساس لمرافقة جثمان بوش على متن الطائرة الرئاسية التي أعارها دونالد #ترمب.

وكُتب تحت صورة تظهر الكلبة ممدة أمام نعش جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة عن 94 عاما "المهمة أنجزت".

لكن موعد التقاعد لم يحن بالنسبة للكلبة سالي التي سميت تيمنا بالطيار تشيلسي "سالي" سالنبرغر الذي تمكن من الهبوط اضطراريا بطائرة تجارية على نهر هادسن في نيويورك عام 2009.

والكلبة مدربة لمرافقة وتهدئة قدامى العسكريين الجرحى أو الذين يعانون اضطرابات نفسية، وهي ستعود إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري قرب واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في منشور له على #إنستغرام: "ستشتاق عائلتنا إلى هذه الكلبة، لكن عزاءنا هو في أنها ستحمل الفرح إلى مكان إقامتها الجديد في والتر ريد".

وقد أعطيت الكلبة إلى بوش، وهو طيار عسكري سابق في سلاح البحرية الأميركية، في حزيران/يونيو الماضي بعد وفاة زوجته باربرا في نيسان/أبريل.